Abu Mazen all’Onu perché il presidente dell’Anp indossava una spilla con una chiave Il discorso | Non c’è pace senza la Palestina libera
La bandiera della Palestina e una chiave. Si è presentato con queste due spille appuntate sulla giacca Mahmoud Abbas, il 90enne presidente dell’ Autorità Nazionale Palestinese, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La chiave in particolare rappresenta il “ diritto al ritorno ” dei profughi palestinesi e dei loro eredi nelle abitazioni che furono costretti a lasciare durante la Nakba, nel 1948. Un elemento rivendicato da tutti i palestinesi che negli anni si sono seduti ai tavoli delle negoziazioni, ma su cui Israele non ha mai mostrato una reale apertura. “La pace non può essere raggiunta senza giustizia e non ci può essere giustizia se la Palestina non viene liberata” ha detto Abbas nel suo discorso trasmesso in videoconferenza a causa del diniego dei visti da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mazen - perch
L’ultima graphic novel dell’artista libanese Mazen Kerbaj propone una rappresentazione personale e al tempo stesso universale del genocidio in Palestina. In questa intervista racconta il percorso in continua sperimentazione tra Beirut e Berlino, attraverso mu - facebook.com Vai su Facebook
Abu Mazen all’Onu. «Pronti a governare Hamas si arrenda» - L’anziano leader si collega da remoto: «Siamo pronti a governare Gaza. Da editorialedomani.it
Abu Mazen: "Pronti a governare e a lavorare con Trump, Hamas consegni le armi". Netanyahu non arretra - il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen condanna il «genocidio» di Israele e ... Scrive msn.com