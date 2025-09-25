Abu Mazen alle Nazioni Unite | Pronti a governare a Gaza Hamas consegni le armi

«La Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità di governarla». Lo ha detto il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen in videocollegamento con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. « Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all’Anp: non vogliamo uno Stato armato. Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo quello che ha compiuto il 7 ottobre », ha aggiunto, spiegando che «prendere di mira cittadini israeliani e prendere in ostaggio non rappresenta il popolo palestinese e la sua giusta lotta per la libertà e l’indipendenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

