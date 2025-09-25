Abu Mazen alle Nazioni Unite | Pronti a governare a Gaza Hamas consegni le armi
«La Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità di governarla». Lo ha detto il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen in videocollegamento con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. « Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all’Anp: non vogliamo uno Stato armato. Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo quello che ha compiuto il 7 ottobre », ha aggiunto, spiegando che «prendere di mira cittadini israeliani e prendere in ostaggio non rappresenta il popolo palestinese e la sua giusta lotta per la libertà e l’indipendenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: mazen - nazioni
Per Netanyahu c’è un mandato d’arresto della Corte penale internazionale ma interverrà alle Nazioni Unite, Trump invece nega il visto al leader dell’Autorità palestinese, Abu Mazen che condanna il terrorismo e sarà costretto a inviare un videomessaggio. Chi - X Vai su X
La decisione degli Stati Uniti di vietare ad Abu Mazen e alla delegazione palestinese di partecipare all’Assemblea Generale dell’ONU è gravissima. Un atto vergognoso che calpesta il diritto internazionale e tradisce la missione stessa delle Nazioni Unite. Wa - facebook.com Vai su Facebook
Abu Mazen, la guerra a Gaza capitolo tra i peggiori della storia - "In questi due anni il nostro popolo nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento", ha aggiunto. Scrive ansa.it
Abu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina - Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all'Assemblea Generale Onu ha "esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Secondo msn.com