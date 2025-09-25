Abu Mazen all’Assemblea Onu | In Palestina non c’è spazio per Hamas Vogliamo convivere in pace con Israele ma da 2 anni il loro è un genocidio

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Da quasi due anni il popolo palestinese a Gaza sta subendo un genocidio fatto di uccisione e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l’umanità, documentati e monitorati». Da un enorme schermo, con il segnaposto “Stato di Palestina” ben in vista di fronte a sé, inizia così l’attesissimo intervento di Abu Mazen allAssemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese parla in videocollegamento, dopo che l’amministrazione Trump gli ha negato il visto di ingresso negli Usa: « Condanno le azioni di Hamas del 7 ottobre 2023, non rappresentano il popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mazen - assemblea

Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"

Trump revoca i visti ai palestinesi a pochi giorni dall’Assemblea Onu, Abu Mazen: «Illegale»

Gaza City è «zona di guerra». Gli Usa negano il visto ad Abu Mazen per l'Assemblea Onu |?Tajani: "Pronti a sanzionare i coloni violenti"

abu mazen all8217assemblea onuAbu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina - Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all'Assemblea Generale Onu ha "esortato ... msn.com scrive

abu mazen all8217assemblea onuAssemblea Onu, Abu Mazen: "Da due anni i palestinesi a Gaza vivono un genocidio" - Il leader dell'Anp, che è intervenuto in videocollegamento dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto, ha aggiunto che il conflitto nella Striscia "sarà ricordato come uno dei capitoli pi ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Abu Mazen All8217assemblea Onu