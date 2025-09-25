Abu Mazen all’Assemblea Onu | In Palestina non c’è spazio per Hamas Vogliamo convivere in pace con Israele ma da 2 anni il loro è un genocidio

«Da quasi due anni il popolo palestinese a Gaza sta subendo un genocidio fatto di uccisione e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l’umanità, documentati e monitorati». Da un enorme schermo, con il segnaposto “Stato di Palestina” ben in vista di fronte a sé, inizia così l’attesissimo intervento di Abu Mazen all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese parla in videocollegamento, dopo che l’amministrazione Trump gli ha negato il visto di ingresso negli Usa: « Condanno le azioni di Hamas del 7 ottobre 2023, non rappresentano il popolo palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

