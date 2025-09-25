Abruzzo strane storie | cena narrata a Civitaquana

Sabato 27 settembre alle ore 19.30 si terrà un nuovo appuntamento con le “Cene narrate. L’evento avrà luogo nel locale Casamé, a Civitaquana – testi di Camillo Chiarieri, musiche di Marco Giacintucci, cuore e anima di “CasaMè” Alessia D’Anselmo.“Mentre gusteremo la splendida cucina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

