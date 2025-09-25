Abruzzo economic summit l’ottimismo di Fazzolari | L’Italia è il Paese più in salute in Europa e nel G7
“I dati macroeconomici ci dicono che l’Italia è in grande salute e gli osservatori dicono che è anche merito della stabilità politica. La stabilità politica si è tradotta in stabilità economica, nonostante un contesto difficile fin da quando siamo arrivati. Abbiamo dimostrato che con scelte attente i conti possono essere messi a posto”. Parole di ottimismo, quelle pronunciate, sulla base dei numeri, da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri ed esponente di Fratelli d’Italia, che in serata è intervenuto nel corso dei lavori della quinta edizione dell’Abruzzo economic summit a Pescara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: abruzzo - economic
Leggi su Tgr Abruzzo Gli effetti della Zes Ad Atessa, nel corso del Val di Sangro Expo, riflettori puntati sulla zona economica speciale per fare il punto sulla realtà abruzzese - facebook.com Vai su Facebook
?Abruzzo Economy Summit 2025 https://ift.tt/VkMQd0j #evento #takethedate - X Vai su X
ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: MARSILIO, “MOTORE DI CRESCITA PER IL TERRITORIO” - PESCARA – “La partecipazione a iniziative come questa rappresenta un’opportunità concreta per la crescita, lo sviluppo economico e sociale del territorio abruzzese. Scrive abruzzoweb.it
AL VIA L’ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: DALL’ENERGIA ALLA GEOPOLITICA, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA - PESCARA – Al via oggi la quinta edizione dell’Abruzzo economy summit, gli Stati generali dell’economia, un’occasione per fare il punto su molteplici temi tra cui economia, geopolitica, AI, energia, in ... Segnala abruzzoweb.it