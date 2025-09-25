“I dati macroeconomici ci dicono che l’Italia è in grande salute e gli osservatori dicono che è anche merito della stabilità politica. La stabilità politica si è tradotta in stabilità economica, nonostante un contesto difficile fin da quando siamo arrivati. Abbiamo dimostrato che con scelte attente i conti possono essere messi a posto”. Parole di ottimismo, quelle pronunciate, sulla base dei numeri, da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri ed esponente di Fratelli d’Italia, che in serata è intervenuto nel corso dei lavori della quinta edizione dell’Abruzzo economic summit a Pescara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Abruzzo economic summit”, l’ottimismo di Fazzolari: “L’Italia è il Paese più in salute in Europa e nel G7”