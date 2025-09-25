Abrogare il Dma o l’Europa resterà senza iPhone L’ultimatum di Apple all’Ue
Un’Europa senza iPhone, iPad, AirPods, McBook, Apple Tv. È la prospettiva minacciata da Apple qualora l’Unione europea non cambierà le sue regole. “Il Digital Markets Act dovrebbe essere abrogato e al contempo verrà adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo”, scrive l’azienda alla Commissione europea. Non è una lamentela nuova, visto che fin dall’adozione del regolamento – che serve a denunciare la posizione dominante delle Big Tech – la multinazionale di Cupertino avvertiva che sarebbe stato deleterio per le aziende e i loro utenti, oltre a favorire altri colossi rivali come Samsung o quelli cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: abrogare - europa
