Abodi sugli stadi | Nomina del commissario a breve serve prudenza

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abodi, ministro per lo Sport, ha rassicurato i tifosi sulla scelta del commissario e risponde alle critiche della Lega Serie A. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto oggi a Venezia sul tema della nomina del commissario per gli stadi italiani, rispondendo alle recenti osservazioni del presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che aveva espresso preoccupazione per la mancata designazione della figura promessa all’inizio del 2025. «Ci vuole prudenza e rispetto, perché è facile parlare da lontano. A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani indicheremo il commissario per gli stadi», ha dichiarato Abodi, secondo quanto riportato dall’ANSA. 🔗 Leggi su Internews24.com

