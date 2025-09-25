Abbiamo trovato il suo corpo Tragedia immensa in Italia | Daniele era scomparso da ore l’annuncio shock
Tragedia a Mariglianella, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato senza vita nella giornata di oggi all’interno di un cantiere edile. Il giovane, di nome Daniele Ponzo, era scomparso dalla serata di ieri, facendo perdere ogni traccia di sé. Daniele era uscito da via Napoli, dove si trovava in sella a una mountain bike, intorno alle ore 19. Dopo quell’orario, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. La famiglia ha lanciato subito l’allarme, preoccupata per l’assenza prolungata del ragazzo. La vicenda è stata raccontata nella serata di ieri dal programma televisivo “Chi l’ha visto?”, che ha dato ampio spazio al caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
