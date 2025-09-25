Abbattimenti immediati di orsi e lupi | la protesta arriva a Trento

Trentotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Andremo in piazza Dante per chiedere abbattimenti immediati di orsi e lupi”. Parole di Danilo Perin, già promotore della manifestazione contro la presenza dei grandi carnivori svoltasi nelle scorse settimane a Ospedaletto, che annuncia un nuovo presidio.Le motivazioniStavolta la manifestazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbattimenti - immediati

abbattimenti immediati orsi lupi"Abbattimenti immediati di orsi e lupi": la protesta arriva a Trento - Presidio il prossimo 4 ottobre in piazza Dante lanciato da Danilo Perin, già organizzatore dell'appuntamento di Ospedaletto: "Vogliamo preservare le nostre montagne difendendo il diritto di portare ... Scrive trentotoday.it

abbattimenti immediati orsi lupiUn altro flop per il "referendum" contro orsi e lupi nonostante una settimana di urne aperte e quattro serate: "C'è anche rassegnazione" - Mediamente ci si attesa sotto il 50% dell'affluenza con le urne nei 25 Comuni delle Giudicarie che sono rimaste aperte una settimana. Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Abbattimenti Immediati Orsi Lupi