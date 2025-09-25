Abbattimenti immediati di orsi e lupi | la protesta arriva a Trento

“Andremo in piazza Dante per chiedere abbattimenti immediati di orsi e lupi”. Parole di Danilo Perin, già promotore della manifestazione contro la presenza dei grandi carnivori svoltasi nelle scorse settimane a Ospedaletto, che annuncia un nuovo presidio.Le motivazioniStavolta la manifestazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sabato 30 agosto in Valsugana manifestazione contro i grandi predatori per chiedere abbattimenti immediati

WWF #Foggia lancia l'allarme: "Troppi abbattimenti e potature senza spiegazioni, serve trasparenza sugli alberi della città"

"Abbattimenti immediati di orsi e lupi": la protesta arriva a Trento - Presidio il prossimo 4 ottobre in piazza Dante lanciato da Danilo Perin, già organizzatore dell'appuntamento di Ospedaletto: "Vogliamo preservare le nostre montagne difendendo il diritto di portare ... Scrive trentotoday.it

Un altro flop per il "referendum" contro orsi e lupi nonostante una settimana di urne aperte e quattro serate: "C'è anche rassegnazione" - Mediamente ci si attesa sotto il 50% dell'affluenza con le urne nei 25 Comuni delle Giudicarie che sono rimaste aperte una settimana. Secondo ildolomiti.it