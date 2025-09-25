Abbas all’Onu | Pronti a governare Gaza Hamas non deve avere un ruolo e no a uno Stato armato

(Adnkronos) – "Hamas non deve avere un ruolo" nel futuro della governance palestinese e "non vogliamo uno Stato armato". Lo dice con chiarezza il leader dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, nel suo intervento in videocollegamento alla sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo che l'Amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per recarsi a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

