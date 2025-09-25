A1 Femminile trasferta insidiosa a Teramo | Jomi Salerno pronta a riprendere la corsa

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Jomi Salerno è pronta a tornare in campo sabato 27 settembre alle ore 19:00, sul parquet del Pala San Nicolò di Teramo. Per le ragazze di coach Leandro Araujo si tratta della seconda trasferta stagionale, da affrontare con determinazione e concentrazione dopo le convincenti vittorie ottenute contro Padova e Mezzocorona. Una sfida insidiosa, che richiederà massima attenzione per evitare cali di tensione. In vista dell’appuntamento, il gruppo è tornato ad allenarsi al completo, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla terza giornata di Serie A1 femminile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

