A1 Femminile trasferta insidiosa a Teramo | Jomi Salerno pronta a riprendere la corsa
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Jomi Salerno è pronta a tornare in campo sabato 27 settembre alle ore 19:00, sul parquet del Pala San Nicolò di Teramo. Per le ragazze di coach Leandro Araujo si tratta della seconda trasferta stagionale, da affrontare con determinazione e concentrazione dopo le convincenti vittorie ottenute contro Padova e Mezzocorona. Una sfida insidiosa, che richiederà massima attenzione per evitare cali di tensione. In vista dell’appuntamento, il gruppo è tornato ad allenarsi al completo, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla terza giornata di Serie A1 femminile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: femminile - trasferta
Pallavolo A1 femminile, Savino parte in trasferta con Monviso. Il Bisonte inizia di lunedì con Chieri
Ecco il calendario del Campionato di Serie B Femminile: esordio in trasferta con il Vicenza per le amaranto
L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile
Basket femminile: trasferta amara per la squadra di Giroldi nel campionato di serie B. Fatale il 2/26 da tre punti. CRONACA & TABELLINO - facebook.com Vai su Facebook