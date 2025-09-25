A Varano de' Melegari l' E-Team chiude la stagione con un risultato storico
Pisa, giovedì 25 settembre 2025 - Domenica 14 settembre, all’autodromo di Varano de’ Melegari, si è conclusa la Formula SAE Italy 2025, ultimo appuntamento stagionale per l’E-Team Squadra Corse Pisa. Il bilancio non potrebbe essere più positivo: dopo un avvio di stagione complesso, la monoposto ET-17 ha finalmente espresso tutto il suo potenziale, regalando al team grandi soddisfazioni. Il risultato più brillante è arrivato nella prova endurance, la gara più impegnativa della competizione, che prevede 22 chilometri senza possibilità di interventi tecnici. Se in passato questa sfida aveva messo a dura prova la vettura, a Varano la ET-17 ha brillato: quinta posizione assoluta e primo posto tra le squadre italiane, in un contesto che vedeva in pista 49 team di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
