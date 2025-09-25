TUORO DI ROCCABASCERANA, Avellino 25 SETTEMBRE 2025 – Sabato pomeriggio a Tuoro di Roccabascerana sarà ricordata la storia di Giuseppe Covino, giovane carabiniere che durante la Seconda guerra mondiale prese una corriera per unirsi alla Resistenza e contribuire alla liberazione di Napoli dall’occupazione nazifascista. L’iniziativa, dedicata alla memoria del militare, ne ripercorrerà il coraggio e la scelta di schierarsi per la libertà. Alla giornata parteciperanno Sandro Covino, Ferdinando Silvestri e Tonino Vassallo, che ricostruiranno la vicenda di Giuseppe Covino, trasformando la sua storia personale in un racconto di Resistenza collettiva. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - A Tuoro di Roccabascerana un evento per ricordare l’eroismo di Giuseppe Covino