a tu per tu con la scienza e 400 ricercatori

Oltre 400 ricercatrici e ricercatori in campo, tra laboratori e “faccia a faccia“ con la scienza. Torna anche a Milano (e in 460 città europee) MeetMeTonight, la notte dedicata alla ricerca. L’appuntamento per domani e sabato è all’università Statale, in via Festa del Perdono, dove si troveranno anche i colleghi di Bicocca, Politecnico, Bocconi e dell’Università San Raffaele. Parteciperà anche la Iulm con il suo centro di ricerche di Neuromarketing. Sono più di 60 gli eventi (tutti gratuiti, per i workshop è necessaria la prenotazione: info su www.meetmetonight.it2025 ). Si comincia domani alle 17 e si prosegue fino a mezzanotte tra talk e laboratori per bambini e adolescenti sul metodo scientifico; alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
