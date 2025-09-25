La motivazione ufficiale era il lancio della nuova t-shirt bianconera ’edizione speciale’ che il club romagnolo ha realizzato con Michele Castagnetti come protagonista e che è appena stata messa in vendita tra i tanti gadget originali griffati ’Cavalluccio’. Nei fatti, per tanti tifosi è stata però prima di tutto una ghiottissima occasione per incontrare e familiarizzare col nuovo arrivato in casa bianconera, scambiandoci quattro chiacchiere e andando a caccia di autografi e foto. Ieri a partire dalle 18 infatti nello ’store’ di piazza Amendola il Cesena Calcio ha organizzato un momento speciale insieme ai suoi sostenitori al quale hanno partecipato appunto Castagnetti e il capitano Andrea Ciofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A tu per tu con Ciofi e Castagnetti