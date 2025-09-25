A torso nudo e con la schiena piena di sangue per il centro storico

25 set 2025

Sono stati momenti di incredulità e tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 settembre, nel pieno centro storico di Bolzano, tra via Goethe e via Leonardo Da Vinci, dove un uomo è stato visto scorrazzare a torso nudo e con la schiena sanguinante.Da quanto emerso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

