A Telese Libertà la tre giorni di Forza Italia su valori e identità

Al via a Telese Terme, fino a domenica, la tre giorni di Forza Italia: «Libertà». Una kermesse che chiama a raccolta ministri, sottosegretari, manager delle aziende di Stato e imprenditori, per ragionare sull'attualità e lanciare un «Manifesto della Libertà», in cui sarà fissata la cornice identitaria per il movimento guidato da Antonio Tajani. In una regione che andrà al voto e da sempre è un teatro importante della storia azzurra: la Campania. Dunque, con il capodelegazione Ue Fulvio Martusciello a fare gli onori di casa, si alterneranno tutti i big azzurri, tra questi i capigruppo al Parlamento Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, i vicesegretari nazionali Bergamini e Benigni, il portavoce Raffaele Nevi e la presidente della Consulta Letizia Moratti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

