A Sperlonga via al Training Camp 2025 targato Anci
“ L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un proficuo dibattito sui temi che devono diventare un punto di riferimento concreto per chi vuole costruire il futuro dei nostri territori. Siamo convinti che avviare nuove politiche di investimento e puntare con decisione sulla formazione e sul dialogo tra amministratori, imprese e cittadini, sia la strada giusta da percorrere per affrontare insieme le sfide che ci attendono dopo il PNRR ”. Lo ha detto Daniele Sinibaldi, presidente ANCI Lazio, intervenendo a Sperlonga all’apertura dell’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà nel cuore del centro storico amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità per un grande laboratorio di idee dedicato al futuro post-PNRR. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sperlonga - training
Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro
ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione
A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro
Training Camp 2025 – Sperlonga Dal 25 al 27 settembre il cuore del centro storico di Sperlonga ospiterà il grande appuntamento formativo di ANCI Lazio, in partnership con Federsanità Anci Lazio. Tre giorni di panel, incontri, momenti di confronto e networ - facebook.com Vai su Facebook
A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025 https://ilfaroonline.it/2025/09/10/a-sperlonga-arriva-lanci-lazio-training-camp-2025/617573/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
A Sperlonga via al Training Camp 2025 targato Anci - Daniele Sinibaldi, presidente dell'associazione dei comuni laziali: “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio” ... Riporta ilgiornale.it
Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Sinibaldi (Presidente ANCI Lazio): “Formazione e dialogo tra amministratori, imprese e cittadini strada giusta per futuro territorio” - “L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha tutti i presupposti per avviare un ... Lo riporta iltempo.it