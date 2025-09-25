Da ragazzo bullizzato negli spogliatoi a vicecampione regionale in carica, pronto a debuttare tra i professionisti tra pochi mesi. È la parabola di Manuel Cucci, 22 anni, una delle punte di diamante della Reggiana Boxe Olmedo nella categoria 60 kg, con 43 match all’attivo (26 vittorie, 11 sconfitte e 6 pareggi). La sua è una storia di riscatto: "Io ero piccolino per la mia età e arrivato alle superiori ho vissuto due anni durissimi, venivo deriso e picchiato, non potevo nemmeno entrare nello spogliatoio perché rischiavo di prendere delle botte dai compagni. Grazie alla boxe ho imparato a darmi forza, a credere in me stesso", racconta Manuel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A scuola venivo deriso e picchiato. Con la boxe ora credo in me stesso"