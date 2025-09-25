A Sarkozy associazione a delinquere
11.00 L'ex presidente della Francia Sarkozy è "colpevole di associazione per delinquere". Lo ha dichiarato il tribunale di Parigi, ma che lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva,appropriazione indebita di fondi pubblici e ricettazione nel presunto finanziamento libico della sua campagna per le presidenziali del 2007,quando c'era Gheddafi Sarkozy era in aula con sua moglie Carla Bruni. Pena prevista 5 anni, ma si va in appello. Non rischia il carcere, per ora. Condannati anche i suoi ex ministri e collaboratori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
