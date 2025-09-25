A Roma Standing Ovation | la musica che finanzia l’emancipazione femminile

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Roma, il 19 ottobre 2025, la musica si prepara a tornare veicolo di emozioni e impegno sociale. L’Ellington Club aprirà le porte a Standing Ovation, progetto che trasforma un concerto in un’esperienza collettiva di solidarietà e bellezza condivisa. Musica che unisce eccellenza artistica e responsabilità sociale La promessa di Standing Ovation è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a roma standing ovation la musica che finanzia l8217emancipazione femminile

© Sbircialanotizia.it - A Roma Standing Ovation: la musica che finanzia l’emancipazione femminile

In questa notizia si parla di: roma - standing

Standing ovation per Francesca Albanese a Terra, la festa di Avs a Roma – Il video

X Factor 2025, la prima puntata di Audizioni. FOTO; Roccasecca,standing ovation per Nicola Piovani al Festival Internazionale Severino Gazzelloni; Live Nick Cave del 22/07/2025.

roma standing ovation musicaRoma, successo per Vincenzo Salemme con “Ogni promessa è debito” alla Cavea dell’Auditorium - Grande successo ieri a Roma per Vincenzo Salemme e la sua nuova commedia Ogni promessa è debito, in scena alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. agrpress.it scrive

roma standing ovation musicaStanding ovation per l'Opera di Roma alla Shining Hat di Expo - L'Orchestra del teatro dell'opera di Roma conquista il pubblico della Shining Hat di Expo 2025 Osaka, in un concerto evento che si inserisce ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Standing Ovation Musica