A Roma la quarta edizione de L' Italia dei conservatori
Venerdì e sabato torna a Roma “L'Italia dei conservatori”, l'evento nazionale di Nazione Futura e della Fondazione Tatarella giunto alla quarta edizione con importanti ospiti. Si inizia venerdì alle 16.30 con i saluti introduttivi e alle 17 è previsto il primo panel intitolato “L'Europa dei conservatori” con l'intervento di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura e Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo. Alle 17.30 è prevista la presentazione dell'ultimo libro di Daniele Capezzone “Trumpisti o Muskisti. Comunque, fascisti. Sinistra a caccia di nemici” con l'intervento dell'autore; di Carlo Fidanza, Capo delegazione di Fdl al Parlamento europeo e Claudio Velardi, Direttore de "Il Riformista", moderati da Giulia Sorrentino de "Il Tempo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
