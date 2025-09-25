A Pisa inaugura una nuova agenzia immobiliare | ecco Casando Agency

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre inaugura ufficialmente la sede pisana di Casando Agency, un’agenzia immobiliare di nuova generazione che integra strumenti proptech, marketing avanzato e servizi complementari, offrendo un approccio innovativo a chi desidera vendere o acquistare casa. Casando Agency nasce. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pisa - inaugura

Sitael inaugura a Pisa la sua nuova Smart Space Factory 4.0

Pisa lancia la prima fabbrica italiana di motori spaziali elettrici: Sitael inaugura la 'Smart Factory'

Elezioni regionali: Maurizio Lupi inaugura a Pisa la sede provinciale di Noi Moderati

pisa inaugura nuova agenziaA Pisa inaugura una nuova agenzia immobiliare: ecco Casando Agency - Sabato 27 settembre inaugura ufficialmente la sede pisana di Casando Agency, un’agenzia immobiliare di nuova generazione che integra strumenti proptech, marketing avanzato e servizi complementari, off ... Segnala pisatoday.it

Sitael inaugura a Pisa la sua nuova Smart Space Factory 4.0 - 0, "300 mq interamente attrezzati in camera pulita, con linee di assemblaggio e sistemi di test avanzati per la ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inaugura Nuova Agenzia