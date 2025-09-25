A Pisa inaugura una nuova agenzia immobiliare | ecco Casando Agency
Sabato 27 settembre inaugura ufficialmente la sede pisana di Casando Agency, un’agenzia immobiliare di nuova generazione che integra strumenti proptech, marketing avanzato e servizi complementari, offrendo un approccio innovativo a chi desidera vendere o acquistare casa. Casando Agency nasce. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - inaugura
Sitael inaugura a Pisa la sua nuova Smart Space Factory 4.0
Pisa lancia la prima fabbrica italiana di motori spaziali elettrici: Sitael inaugura la 'Smart Factory'
Elezioni regionali: Maurizio Lupi inaugura a Pisa la sede provinciale di Noi Moderati
550 anni del Consorzio di bonifica, il 26 settembre a palazzo Gambacorti si inaugura la mostra “Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza” a cura di Fabio Muzzi https://comune.pisa.it/Novita/Comunicati/550-anni-del-Consorzio-di-bonifica-mostra-Pisa-e-le-sue - X Vai su X
https://www.cascinanotizie.it/il-caracol-di-pisa-inaugura-la-stagione-del-concerto-prima - facebook.com Vai su Facebook
A Pisa inaugura una nuova agenzia immobiliare: ecco Casando Agency - Sabato 27 settembre inaugura ufficialmente la sede pisana di Casando Agency, un’agenzia immobiliare di nuova generazione che integra strumenti proptech, marketing avanzato e servizi complementari, off ... Segnala pisatoday.it
Sitael inaugura a Pisa la sua nuova Smart Space Factory 4.0 - 0, "300 mq interamente attrezzati in camera pulita, con linee di assemblaggio e sistemi di test avanzati per la ... Come scrive quotidiano.net