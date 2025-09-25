A Pisa contributi alle famiglie per bambini che frequentano centri estivi e doposcuola

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per accedere ai contributi rivolti alle famiglie a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di doposcuola e centri estivi dei bambini nel periodo dall’1 giugno al 31 dicembre 2025. Sulla misura sono stati messi a disposizione 143.957,11 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pisa - contributi

Oltre 600mila euro per Pisa: contributi a Comuni e associazioni dal Consiglio regionale

‘Contributi affitto per pochi’. Europa Verde Pisa all’attacco: "Penalizzate le famiglie fragili"

Università di Pisa: aperto il bando contributi affitto per gli studenti fuori sede

pisa contributi famiglie bambiniPisa Kids alla Stazione Leopolda - Il 21 settembre la Stazione Leopolda si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’infanzia, aperto dalle 10. Secondo pisatoday.it

‘Contributi affitto per pochi’. Europa Verde Pisa all’attacco: "Penalizzate le famiglie fragili" - "Nel 2024 a più della metà degli ammessi non è arrivato nemmeno un euro". Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Contributi Famiglie Bambini