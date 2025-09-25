A piazza San Carluccio un centro per anziani soli al posto delle case popolari
Case popolari di San Carluccio, dopo la liberazione degli appartamenti occupati e il temporaneo spostamento di chi vi risedeva con tutti i titoli, il cantiere per la riqualificazione è pronto a partire per la metà di ottobre.Si tratta di un investimento totale di un milione 460mila euro di fondi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - carluccio
