A piazza San Carluccio un centro per anziani soli al posto delle case popolari

Viterbotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Case popolari di San Carluccio, dopo la liberazione degli appartamenti occupati e il temporaneo spostamento di chi vi risedeva con tutti i titoli, il cantiere per la riqualificazione è pronto a partire per la metà di ottobre.Si tratta di un investimento totale di un milione 460mila euro di fondi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazza - carluccio

Cerca Video su questo argomento: Piazza San Carluccio Centro