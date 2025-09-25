A Pechino è il solito Sinner con un servizio di lusso | Cilic demolito

Jannik batte il croato 6-2 6-2 nel primo turno dell'Atp 500 cinese. Ora se la vedrà con il francese Atmane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A Pechino è il solito Sinner, con un servizio di lusso: Cilic demolito

