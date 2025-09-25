A Pechino è il solito Sinner con un servizio di lusso | Cilic demolito
Jannik batte il croato 6-2 6-2 nel primo turno dell'Atp 500 cinese. Ora se la vedrà con il francese Atmane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pechino - solito
Il sorteggio di Pechino è uscito! Jannik inizia il suo tour asiatico 1R: Cilic R16: Zhang / Qualificato QF: Khachanov / Bonzi SF: De Minaur / Mensik F: Zverev / Musetti / Medvedev FORZAA Jan! #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Sinner quando gioca? Jannik mercoledì in campo a Pechino contro Cilic: orario, dove vederla in tv e streaming - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Scrive msn.com
Sinner, pronto il ritorno in campo a Pechino: «Ho modificato il mio gioco dopo la sconfitta agli Us Open» - Il numero 2 del ranking ATP sarà protagonista all’ATP 500 di Pechino, torneo che ha conquistato due anni fa. Lo riporta msn.com