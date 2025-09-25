A parco Buscicchio prosegue Foriticà | quarto appuntamento con Amore e Psiche

BRINDISI - Continua con successo Foriticà - Il teatro nel parco, la rassegna che sta trasformando parco Buscicchio di Brindisi in un vivace centro culturale. Dopo il notevole successo dei primi appuntamenti, venerdì 26 settembre alle 20:30 andrà in scena "Amore e Psiche", interpretato da Daria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

