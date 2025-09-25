A Novara in arrivo piogge e aria fredda
In arrivo piogge e aria fredda, sia sul novarese che sul Vco.Lo spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Una perturbazione interesserà il Piemonte nella giornata di venerdì, distribuendo piogge e rovesci sparsi più frequenti sulle zone alpine, appenniniche e sulle pianure. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - arrivo
In arrivo un nuovo polo logistico a Novara
Statale 32, in arrivo una nuova rotonda tra Novara e Cameri
Ragazza denuncia violenza sessuale sul treno per Novara, aggredita poco prima dell'arrivo: caccia all'uomo
Grazie a La Stampa Novara per questa pagina dedicata alla Fiera della Cipolla in arrivo nel fine settimana Qui il programma completo della due giorni Fiera della Cipolla Bionda 2025 a Fontaneto - 10° Mercato della Terra delle Colline Novaresi Pro Lo - facebook.com Vai su Facebook
A Novara in arrivo piogge e aria fredda - Quota neve più bassa in montagna, ma nel fine settimana torna il sole ... Scrive novaratoday.it
Novara, una settimana all’insegna dell’instabilità: piogge frequenti e temperature sotto la media - La nuova settimana si apre per Novara e il suo territorio con un quadro meteorologico tipicamente autunnale. Da lavocedinovara.com