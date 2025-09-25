A Napoli la quarta edizione del Capability Festival

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il countdown per la quarta edizione del Capability Festival, un importante evento che accende i riflettori sulle disabilità per parlarne in chiave contemporanea e fuori dagli stereotipi.  Dal 15 al 19 ottobre 2025, il festival si svolgerà a Napoli, al Maschio Angioino, quartier generale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - quarta

Napoli: Lucca, Nunez o Kean? Spunta una “quarta via” nel nostro campionato

Condò sulla Champions: «Napoli e Inter in quarta fila. Senza un tetto salariale resterà una contesa impari!»

Beach soccer: l’epilogo della Final Eight scudetto 2025. La Vbs arriva quarta. Sconfitta dal Napoli

Napoli, il Capability Festival dal 15 al 19 ottobre: occhi puntati sulla fragilità psicologica - Tutto pronto per la quarta edizione del Capability Festival, evento che accende i riflettori sulle disabilità per parlarne in chiave contemporanea e fuori dagli stereotipi. Si legge su videonola.tv

Il Capability Festival 2025 indaga il malessere dei ragazzi - È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la quarta edizione del Capability Festival, rassegna del Comune di Napoli ... Segnala expartibus.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Quarta Edizione Capability