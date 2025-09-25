A Morfasso le ricerche di un uomo disperso

Sono in corso dal tardo pomeriggio di giovedì 25 settembre le ricerche di un uomo che è disperso nella zona di Morfasso. Poco prima delle 20 le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e i mezzi del 118 (autoinfermieristica di Farini e ambulanza pubblica assistenza) hanno allestito il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: morfasso - ricerche

