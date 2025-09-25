A Morbegno domani si corre in pigiama per le vie della città

Sondriotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna domani a Morbegno, con la sua quarta edizione, la Pigiama Run, iniziativa benefica per la raccolta fondi per la lotta ai tumori pediatrici.Le iscrizioniPer iscriversi basta andare sul sito https:www.pigiamarun.itsondrio ed effettuare una donazione di 15 euro grazie alla quale si. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morbegno - domani

Trasporto ferroviario in Valtellina: se ne parla domani a Morbegno

A Morbegno domani si corre in pigiama per le vie della città

Trasporto ferroviario in Valtellina: se ne parla domani a Morbegno

«Corriamo in pigiama per aiutare i bambini malati di Casa Amoris Laetitia» - Il tutto in pigiama: un gesto concreto di solidarietà e vicinanza verso i bambini malati che il pigiama lo indossano tutto il gio ... Scrive ecodibergamo.it

Il 26 settembre si corre in pigiama per aiutare i bambini malati - camminata in pigiama aperta a tutti, con un percorso ad anello di 4,5 km nel centro di Bergamo. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Morbegno Domani Corre Pigiama