A Monza il presidio e il corteo per la Global Sumud Flotilla

Dopo la maxi mobilitazione di lunedì per Gaza che ha visto scendere in piazza migliaia di persone, Monza protesta ancora. Un presidio e un corteo per denunciare e condannare gli attacchi avvenuti la notte scorsa ai danni della Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Attacco alla Global Sumud Flotilla, corteo della Cgil in centro Monza - Il sindacato, insieme ad associazioni e partiti, lancia un corteo per condannare l'aggressione alla missione umanitaria e chiedere un immediato cessate il fuoco. Riporta mbnews.it

Monza corteo per la Palestina: centinaia al presidio Cgil sotto un sole cocente - Lo sciopero di quattro ore a fine turno, proclamato nei luoghi di lavoro, ha dato forza al corteo che ha attraversato Via Lario, Elvezia e limitrofe, raccogliendo bandiere, striscioni e cori accorati. Si legge su mbnews.it