A Monza il Festival del Parco
Weekend di cultura per il Festival del Parco di Monza: l’ottava edizione della manifestazione culturale eco-sostenibile con protagonista il Parco, la Villa e i Giardini Reali torna dal 26 al 28 settembre con numerosi appuntamenti, tra incontri, spettacoli, visite guidate alla scoperta del Parco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Live Sound Festival. Il rock made in Monza degli Atta Bengala
Cortona Piano Festival al giro di boa, a settembre un’appendice a Monza
Da Monza al Festival del Cinema: "Con mio fratello fino alla fine. Una dedica a chi dà cura e amore"
Torna il Festival delle Storie con più di 130 eventi gratuiti in tutta la rete di BRIANZABiblioteche dal 27 settembre al 13 dicembre: per adulti e bambini. Ecco gli appuntamenti da segnare per la Biblioteca Ragazzi "Al Segno della Luna" di Monza: Sabato
In occasione del Festival del Parco riattivati i giochi d'acqua del giardino anglo cinese Giardini Reali. Sono state rimosse infestanti e messe a dimora nuove erbacee. Intervento finanziato da @RegLombardia nell' ambito dei lavori nell' Accordo di programma
