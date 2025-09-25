A Monza il concerto gratis di Paolo Jannacci
Sabato 27 settembre alle 21 sarà presentata la nuova stagione 20252026 del Teatro Manzoni di Monza. A tenere a battesimo la nuova stagione sarà Paolo Jannacci con il suo "Paolo Jannacci duet jazz", il concerto che lo vede esibirsi insieme al virtuoso Daniele Moretto.Nel corso della serata sarà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
