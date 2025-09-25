A Milano ci sarà un maxi corteo di biciclette e verranno chiuse diverse strade

Un maxi corteo. Un lungo serpentone di biciclette e ciclisti. È quello che succederà domenica 5 ottobre quando a Milano andrà in scena “Mille Mila Bici - Che bellezza in bicicletta”. L’iniziativa, promossa da Legambiente Lombardia, punta a riportare al centro del dibattito cittadino la mobilità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - corteo

Il corteo dei 30mila per il Leoncavallo, a Milano sfila la protesta. Il sindaco Sala: “Spero sia pacifico”

Milano, le storie dal corteo per la casa: “Viviamo in cinque in 25 metri quadri. Due redditi non bastano più”

Milano, centinaia di persone al corteo pro Pal: "Via gemellaggio con Tel Aviv"

Scontri al corteo proPal, oggi gli interrogatori dei giovani arrestati dopo i disordini in Centrale https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/scontri_corteo_propal_interrogatori_arrestati-424868677/?ref=twhl… - X Vai su X

Arrestati due ragazze e un giovane per gli scontri a Milano al corteo per Gaza. Oggi l'udienza per direttissima. Sono accusati di resistenza aggravata #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

A Milano migliaia in corteo per il Leoncavallo. Uova e petardi contro gli agenti - Il Leoncavallo non è morto e intende "andare avanti": è questo il messaggio del corteo con migliaia di partecipanti che ha sfilato per le vie del centro fino ad arrivare in piazza Duomo, il cuore di ... Come scrive ansa.it

Milano, corteo per il Leoncavallo: "Siamo 50mila, ci riprendiamo la città". Uova e petardi contro la polizia, occupato il Pirellino - Decine di migliaia di persone da tutta Italia, la Questura vieta l'arrivo in Piazza Duomo, ma la testa del corteo ottiene di passare. Da affaritaliani.it