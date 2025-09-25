A Milano alla mensa dei poveri si mangia con gli chef per sostenere chi ha bisogno

Domenica 5 ottobre torna «Grandi Cuochi all’Opera», l'iniziativa di Opera San Francesco per finanziare la sua mensa per i poveri grazie all'aiuto di grandi interpreti della gastronomia nazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Refettori per i poveri Massimo Bottura; Irene Pivetti: "Mi preparo al carcere. Non avevo soldi, ho fatto le pulizie e andavo alla mensa dei poveri".

