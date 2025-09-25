A mia figlia insegno a lottare per le cose che sente giuste a non indugiare nella comodità ma esigere che i diritti siano di tutti | Ambra al corteo per Gaza
C’erano anche Ambra Angiolini con la figlia Jolanda Renga alla manifestazione a favore di Gaza che si è tenuta lo scorso 22 settembre a Milano e in moltissime altre città italiane. L’attrice e conduttrice, anche sotto la pioggia, ha voluto manifestare per la pace e invocare il cessate a fuoco. Sui social ha condiviso la sua giornata speciale: “Cosa posso insegnare d’altro a mia figlia, se non questo? Di lottare per le cose che sente giuste, di non indugiare nella comodità ma esigere invece che i diritti siano di tutti”. E ancora: “Le ho insegnato molto presto che non basta commentare dal divano: bisogna esserci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mario Adinolfi continua a perseguire l’obiettivo di tornare in forma. Lo fa per insegnare alla figlia Clara a lottare per riconquistare la sua salute e la sua felicità - facebook.com Vai su Facebook
Mario Adinolfi: dimagrirò per mia figlia anoressica - La sfida di Mario Adinolfi contro l’obesità si intreccia con la battaglia della figlia anoressica: percorso comune di resistenza e speranza ... Riporta iodonna.it