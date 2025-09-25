A Messina è sempre più emergenza crack il colonnello Arcidiacono | Droga devastante che si procura con troppa facilità

A volte basta meno di cinque euro per assicurarsi una bustina di polvere bianca che se inalata provoca improvvisa euforia e accelera i battiti del cuore e dà luogo ad allucinazioni. Parliamo del crack, droga che si ottiene dalla cocaina il cui consumo negli ultimi anni è cresciuto sensibilmente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it