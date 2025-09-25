A Meda una raccolta fondi straordinaria per la popolazione gravemente colpita dall' alluvione

In poche ore hanno perso tutto: l’alluvione che lunedì 22 settembre si è abbattuto su Meda ha portato via auto, allagato negozi, cantine e garage. Le vie trasformate prima in fiumi di fango e adesso in ammassi di poltiglia con i residenti e una grande squadra di volontari che da giorni, senza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

