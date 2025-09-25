A Isso | Salvato da un giovane a lui il nostro grazie

Ecodibergamo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA STORIA. «Legandogli un laccio emostatico intorno alla gamba ferita, gli ha salvato la vita», racconta uno dei fratelli. L’incidente a Isso, dove l’uomo era stato travolto da un camion. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

