A House of Dynamite | trailer dell’atteso nuovo film di Kathryn Bigelow

È disponibile online il trailer ufficiale del nuovo, attesissimo film diretto dalla premio Oscar Kathryn Bigelow A House of Dynamite, presentato in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il titolo segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty e sarà disponibile dall’8 ottobre nei cinema selezionati e dal 24 ottobre in esclusiva su Netflix. Il trailer offre un assaggio della trama: un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it