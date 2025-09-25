A HISTORY OF VIOLENCE con Viggo Mortensen, Ed Harris e Maria Bello. Regia di David Cronenberg. Produzione USA 2004.. Durata: 1 ora e 36 minuti LA TRAMA Due teppisti cercano di rapinare una tavola calda gestita da un tranquillo padre di famiglia. Ma il tranquillo reagisce in maniera inaspettata e uccide i malviventi. Il fattaccio viene riportato dalla televisione e poco a poco il passato del gestore salta fuori (anni prima ha fatto parte di una gang). Ora i compari di un tempo lo vengono a cercare.E l'uomo per salvare vita e famiglia è costretto a farli fuori tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - A HISTORY OF VIOLENCE: un capolavoro con Viggo Mortensen