A HISTORY OF  VIOLENCE | un capolavoro con Viggo Mortensen

A HISTORY OF  VIOLENCE  con Viggo Mortensen, Ed Harris  e Maria Bello. Regia di David Cronenberg. Produzione USA 2004.. Durata: 1 ora e 36  minuti LA TRAMA  Due teppisti  cercano  di  rapinare una  tavola  calda gestita da un tranquillo padre  di  famiglia. Ma il  tranquillo reagisce in maniera inaspettata e uccide  i malviventi. Il fattaccio  viene  riportato dalla televisione e poco a poco  il passato del  gestore salta  fuori  (anni prima ha fatto  parte di  una gang). Ora i compari  di  un tempo lo  vengono a cercare.E  l'uomo  per salvare  vita e famiglia è costretto a  farli  fuori tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

