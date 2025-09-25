A giugno +352mila posti di lavoro nel privato grazie alle agevolazioni

A giugno l’Inps ha registrato un saldo positivo di 352.000 posti di lavoro nel settore privato. La maggior parte delle assunzioni è con contratti a tempo indeterminato (92%), mentre il restante è definito da altre tipologie di contratto tra lavoro intermittente e stagionale, anche se risultano in calo i contratti a tempo determinato e i rapporti di lavoro in apprendistato. L’Osservatorio dell’Inps pone particolare accento sulle dinamiche di questi flussi, che sono utili per capire come il mercato del lavoro si trasforma e qual è il peso delle agevolazioni per i nuovi rapporti di lavoro. Nel 2025 misure agevolate per l’assunzione, come la Decontribuzione Sud, hanno portato a una crescita significativa dei nuovi contratti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

