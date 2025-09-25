A Genova la protesta non si ferma | studenti contro il genocidio e l’università della guerra
Le piazze si sono riempite di voci e corpi contro l’economia di guerra. A Genova, oltre 10.000 studenti hanno manifestato con determinazione, trasformando le strade in spazi di lotta e solidarietà. La mobilitazione si inserisce nel contesto dell’operazione umanitaria internazionale “Global Sumud Flottilla”, che ha catalizzato l’attenzione di movimenti studenteschi e attivisti in tutto il . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: genova - protesta
Ascensori, funicolari e trenino: stop a raffica, a Genova scatta la protesta
Cornigliano: giovedì la protesta contro il forno elettrico, Urso atteso a Genova
VIDEO | Cortei per Gaza: giornata di sciopero e protesta a Genova
Solidarietà alla Flottilla: occupato il liceo Klee a Genova, la protesta studentesca si estende https://ift.tt/ai0h8yj https://ift.tt/NpylWdf - X Vai su X
Agorà. . Si è svolto ieri in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. La protesta ha riguardato tutti i settori: trasporto pubblico locale, ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. A Genova ventimila persone hanno sfilato in - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, gli studenti occupano il liceo artistico Klee in segno di solidarietà - Il collettivo Osa Genova ha annunciato sui social l'occupazione del liceo artistico Paul Klee, in salita delle Battistine, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e contro l'attacco subito la ... Segnala genova.repubblica.it
Genova: proteste per Gaza, dopo Rettorato studenti occupano liceo artistico Barabino-Klee - La mobilitazione si inserisce nelle proteste in Italia e mira a denunciare le violenze in corso nella Striscia di Gaza e a sostenere la Global Sumud Flotilla ... Si legge su telenord.it