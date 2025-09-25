A Genova arriva la vendita alla cieca di pacchi smarriti | come fare super affari
Per la prima volta arriva anche a Genova il pop-up store di King Colis. Dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 il centro commerciale 'Il Terminal', presso il piazzale dei Traghetti Iqbal Masih, ospita l'innovativa proposta di shopping misterioso e sostenibile. Pacchi mai ritirati venduti a peso
