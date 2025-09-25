A Gaza Israele ha superato i limiti Meloni all' Onu
È stato un discorso a tutto campo quello pronunciato nel corso della notte italiana da Giorgia Meloni all'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York. Nel suo discorso, durato circa 16 minuti, la premier ha parlato della drammatica situazione nella Striscia di Gaza, del rinascimento dello Stato palestinese, della guerra tra Russia e Ucraina, di immigrazione e delle politiche green. Diverse le citazioni utilizzate dalla Meloni: quella di Papa Francesco riguardo la "Terza guerra mondiale a pezzi" e quella di San Francesco, "il più italiano dei Santi". Netto il giudizio della premier italiana su quanto sta facendo Israele nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
