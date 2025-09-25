A Gaza colpito l'ultimo centro per malattie croniche rimasto attivo | È stato il quarto attacco in 15 giorni
Crolla sotto i bombardamenti il centro medico di Palestinian Medical Relief Society nel quartiere di Tel al-Hawa. Si tratta del quarto attacco in pochi giorni per la Ong palestinese. L'appello al mondo: "Fermare l'aggressione ai medici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
