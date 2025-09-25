A Formigine torna Attacchi di Design | due giorni dedicati ai cani da lavoro

Sabato 27 e domenica 28 settembre, il parco di Villa Benvenuti a Formigine ospiterà la terza edizione di “Attacchi di Design”, l’evento promosso dall’associazione Simbiosi Odv con il patrocinio del Comune. Una due giorni che celebra il mondo del cane da lavoro, con un ricco programma di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

