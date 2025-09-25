A Dovadola un incontro sulle nuove geografie istituzionali | politiche e prospettive per il territorio forlivese
Venerdì alle 18 in Piazza Berlinguer a Dovadola si terrà l’incontro pubblico “Nuove geografie istituzionali: politiche e prospettive per il territorio forlivese” con l’assessore regionale Davide Baruffi e i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. Modera l’incontro Hafi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
dovadola - incontro
