A dominare la scena per le nuove it bag della stagione primaverile sono tinte intense vibranti e d’impatto
Sembra proprio che dovremo cominciare a studiare gli effetti della cromoterapia nei prossimi mesi. Già, perché a fare da grande trait d’union tra le borse Milano Fashion Week 2025 che stanno calcando le passerelle in questi giorni è il colore. Ma non si parla di nuance neutre o pastello. Stavolta sono tinte vibranti e intense a prendere il sopravvento. La borsa della primavera estate 2026 diventa l’accessorio perfetto per farsi notare, oltre che per personalizzare l’outfit. Cattura l’attenzione grazie alla sua livrea d’impatto. Movimenta un look basico o contribuisce a rendere ancora più speciale quello in modalità color blocking. 🔗 Leggi su Amica.it
